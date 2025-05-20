Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

MALATYA (İGFA) - Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı, 21-25 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Fuar Malatya, İstanbul, Ankara, Tokat, Elazığ ve çevre illerden katılan üretici ve bayii firmalara ürünlerini sergileme ve doğrudan satış yapma imkânı sunuyor. 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı'nda, toplamda 3.054 metrekarelik alanda, 25 üretici ve 22 bayii olmak üzere 47 firma yer alıyor.

Mişmiş Park Fuar Alanı’nda gerçekleştirecek olan fuarın hazırlıklarını yerinde inceleyen Başkan Er, çalışmaların tamamlandığını belirterek, Malatyalıları fuara davet etti.

Fuar alanında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Er, “Orduzu Mişmiş Park alanında Fuar Merkezimizde, 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarımız var ve 21 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te de açılışını yapacağız. Bütün Malatyalı hemşehrilerimi fuarımıza davet ediyorum. Bu yıl, 7 yıldır yapılmayan Yapı Dekorasyon Fuarımızın 7’ncisini düzenleyeceğiz Pandemi, deprem derken fuara ara verilmiş. Bizlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hem yaşanan pandemi hem de depremlerin etkisinden çıkmak ve normalleşmek adına birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Bildiğiniz üzere geçen sene Kitap Fuarı, Kayısı Festivalimizi yapmıştık. Bu yılda Yapı Dekorasyon Fuarımızı düzenliyoruz. Bu amaç doğrultusunda gerekli hazırlıklarımız tamamlandı ve 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.