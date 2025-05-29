Bursa Yenişehir Belediyesi’nin açmış olduğu kurslara katılan amatör oyuncular, Devekuşu Kabare ‘Bizden Size’ isimli tiyatro oyunuyla sahneye çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi bünyesinde açılan ücretsiz kurslarla yeni sanatçıların yetişmesine olanak sağlıyor. Yenişehir Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu ile Yenişehir Belediyesi Tiyatro Grubu’nda bulunan toplamda 65 öğrenci Aysun Hatipoğlu yönetmenliğinde 6 oyunu sahneye taşıdı.

Yenişehir Belediyesi Tiyatro Grubu son olarak Devekuşu Kabare ‘Bizden Size’ adlı oyunu sahneledi. Usta sanatçıların izinden giden oyuncular, gösterdikleri performansla adeta profesyonellere taş çıkardı.

‘KENTİ SANAT VE SANATÇILAR İNŞA EDER’

Yenişehir Belediyesi Tiyatro Grubunu kurmanın doğru tercih olduğunu sahneye baktıklarında anladıklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Ben her bir öğrencimizi ve tabii ki Aysun Hatipoğlu hocamızı tebrik ediyorum. Tabii biz, yerel yönetim olarak sadece yol, park, kaldırım yapmıyoruz. Aynı zamanda kültürün, sanatın ve ifadenin yollarını da açıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; bir kenti sadece yollarla binalarla değil, sanat ve sanatçılarla da inşa edebiliriz. Sanatın ve sanatçının önünü açarak daha büyük fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.