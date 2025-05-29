BUSİAD, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü’nün düzenlediği Açık Kapı Toplantıları’nda Prof. Dr. Doğan Göçmen, Adam Smith ve İskoç Aydınlanması’nı anlattı. “Erdemli insan, ahlaki cesaret gösterendir” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 2024-2025 Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri’nin son etkinliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Göçmen, “Adam Smith-İskoç Aydınlanması, Ahlaki Duygular” konulu bir sunum yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ceylan’ın yönettiği söyleşide Göçmen, “İnsan toplumu, ancak erdemlilerin ve merhametlilerin toplumu olduğunda insan toplumu olmayı hak eder” dedi.

Göçmen, İskoç Aydınlanması’nın ahlak felsefesine vurgu yaparak, “İskoç filozofları anlamadan modern ahlak konuşulamaz. İnsanlığın ahlaki varoluşu, emek kavramıyla başlar. Her insan emekçidir, kimse başkasının sırtından geçinmemelidir. İş bölümü, uygarlığın kapsamını belirler ve insanlık kaderi iç içe geçmiştir. Filozoflar, bir ulusu değil, tüm insanlığı düşünmelidir” diye konuştu.

Göçmen, Adam Smith’in insan anlayışını, “Benim var olabilmem için diğerinin benden önce var olması gerekir. İnsan, doğal ve toplumsal bir varlıktır. Diğerini insan olarak tanımak, ahlaklı düşünmenin ön koşuludur” sözleriyle özetledi. Smith’in ahlakı sempati üzerine kurduğunu belirten Göçmen, “Erdemli insan, doğru olanı yapma cesareti gösterendir. Tarafsız gözlemci, yani vicdan, diğerini insan olarak değerlendirmemizi sağlar” dedi.

Söyleşi, katılımcıların sorularıyla zenginleşti. Prof. Dr. Göçmen ve Prof. Dr. Ceylan’a, Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin “Kır Çiçekleri Okusun Diye” projesi adına bağış sertifikası takdim edildi.