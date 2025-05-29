2025 yılı kapsamında TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni, Ankara'da gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK’ın 2025 yılı Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’nda ödüllerin sahiplerini bulduğunu duyurdu. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katıldığı yarışmalarda bölge birinciliği kazanan projeler, final sergisi ve ödül töreninde bir araya geldi.

Toplamda 848 öğrenci ve 396 öğretmenin 340 projeyle katıldığı final sergisi, gençlerin bilimsel araştırma ve yenilikçilik alanındaki başarılarını gözler önüne serdi.

Ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

DERECEYE GİRENLERE ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR SAĞLANACAK

Öte yandan, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere para ödülü yanında çeşitli avantajlar da sağlanıyor.

Jüri değerlendirmesi sonrasında ulusal düzeyde dereceye giren lise öğrencileri, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl bir defaya mahsus olmak üzere "ek katsayı" uygulamasından yararlandırılıyor.

Yarışma sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren öğrenciler, "TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programı"ndan faydalandırılıyor.

Yine derece alan projeler için "patent" desteği veriliyor. Ulusal düzeyde derece alan lise projeleri arasından seçim yapılarak Türkiye'yi temsilen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması ile AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'na katılacak projeler belirleniyor.

Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler, derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda "üniversiteye sınavsız geçiş hakkı" kazanıyor.

Dereceye giren öğrenciler "Genç STAR", öğretmenler de "STAR Öğretmen" programından faydalanarak devam eden projelerde araştırmacı olarak yer alma fırsatı buluyor.