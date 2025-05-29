Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı 181. Filo Komutanlığı, Konya Karapınar Atış Sahası’nda iki AGM-65 Maverick füzesiyle eş zamanlı atış gerçekleştirerek hedefleri tam isabetle vurdu.KONYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin 181. Filo Komutanlığı tarafından Konya’daki Karapınar Atış Sahası’nda ilk kez eş zamanlı iki AGM-65 Maverick füzesiyle başarılı bir test atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan atışlarda, hedefler aynı anda ve tam isabetle imha edildi.

AGM-65 Maverick, yakın hava desteği, interdiksiyon ve savunma bastırma görevleri için tasarlanmış, hassas güdümlü bir hava-yer füzesi olarak biliniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 181’inci Filo Komutanlığımız tarafından ilk kez eş zamanlı 2 adet “AGM 65 (Maverick) Füzesi” Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldı. Hedefler aynı anda ve tam isabetli olarak vuruldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/VED0Z1CBak— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2025

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan bu füzeler, yüksek doğruluk oranıyla dikkat çekerken Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu başarılı testin, Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakanlık, paylaşımında, “Hava Kuvvetlerimiz, 181. Filo Komutanlığı ile Karapınar Atış Sahası’nda iki AGM-65 Maverick füzesini eş zamanlı ateşledi. Hedefler tam isabetle vuruldu” ifadelerine yer verdi.