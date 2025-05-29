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Tekneyle denize açılarak platformu yakından inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi’nin, 2026’da devreye girerek günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.

Kaptanın, “Şeref verdiniz, onur verdiniz” sözlerine, “Çok ağır gidiyorsunuz, biraz hızlandırın” diyerek espriyle yanıt veren Erdoğan, “Yolunuz açık olsun, Sakarya’da bol bol doğal gaz bekliyoruz” dedi. Kaptan, “Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” derken, Erdoğan, “Amin. Sağ olun, var olun” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende platformun kaptanıyla telefon ve telsiz aracılığıyla görüştü.

Tarihe tanıklık etmek istiyorsan, yüzünü boğaza dön!Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Platformu, Cumhuriyet tarihinin en büyük Yedekli Geçiş Operasyonu ile İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bu dev tesise, 205 ton çekiş gücüyle dünyada ilk üçte yer alan Nene Hatun öncülüğünde 5… pic.twitter.com/XYozjthF2U — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 29, 2025

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi’yi Sakarya Gaz Sahası’na uğurladı. Platform, gaz üretimini iki katına çıkaracak. İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs 2025’te, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi’yi Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’na uğurladı.

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