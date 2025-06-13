İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, günde yaklaşık 35 bin aracın geçiş yaptığı bin 674 metre uzunluğundaki Konak Tüneli'nde yangın tatbikatı yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, itfaiye ekiplerinin yangın, kaza, afet gibi acil durumlara karşı hızlı ve etkili şekilde müdahale etmesini sağlamak için yaptığı tatbikatlar gerçeği aratmıyor. Ekipler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Yeşildere Caddesi’ni birbirine bağlayan bin 674 metre uzunluğundaki Konak Tüneli'nde de nefes kesen bir tatbikat düzenledi. Her iki tüpte günde yaklaşık 35 bin aracın geçtiği tünellerde senaryo gereği trafik kazası ve sonrasında yangın ihbarı yapıldı. Çağrı merkezine gelen ihbarın ardından olay yerine gitmek için hazırlanan ekipler, kısa sürede araç geçişine kapatılan tünellere vardı. Yapay dumanla oluşturulan araç yangınına müdahale eden itfaiyeciler, kazazede araç sürücülerini de kurtardı.

“HIZLI MÜDAHALE İÇİN TECRÜBE KAZANIYORLAR”

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, İzmir’de 5 tünelin bulunduğunu ve buralarda yangın, trafik kazaları gibi durumlara hazırlıklı olmak için belli aralıklarla tatbikat yaptıklarını söyledi. Tatbikatların itfaiye teşkilatı açısından önemli olduğunu vurgulayan Aydın Mutlu, “Bu tatbikatlar sayesinde, ekiplerimiz tünelin içerisini tanıyor. Böylece olası bir yangın veya kazaya hızlı müdahale konusunda tecrübe kazanıyorlar” dedi.

“YURTTAŞLARIMIZA DA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR”

Tünel içerisinde kaza veya yangın gibi durumlarda yurttaşlara önemli görevler düştüğünü belirten Mutlu, şunları söyledi: “Böyle durumlarda yurttaşlar öncelikle itfaiye ekiplerine yol vermeli. İmkan dahilinde araçlarını fermuar sistemi dediğimiz yöntemle yolun sağına ve soluna çekmeli. Tünel içerisinde yoğun duman varsa, araçlarını terk edip acil geçiş kapılarından tüneli terk etmeleri gerekiyor.”

Tatbikatın ardından tünel içerisindeki yangın hidrantları da kontrol edildi.