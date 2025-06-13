TÜİK verilerine göre bir önceki ayla kıyaslandığında yüzde 1,5 artış kaydeden 981 bin 10 ton inek sütü toplayan ticari süt işletmelerince en çok üretim artışı tereyağı ve sadeyağ üretiminde yaşandı. Yıllık bazda yüzde 24,1 değişimin olduğu terayağ ve sadeyağ üretiminde yılık ilk 4 ayında ise yüzde 6,8 değişim artış kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Ticari süt işletmelerince 981 bin 10 ton inek sütü toplandı.

TÜİK'in bugün açıkladığı Süt ve Süt Ürünleri'ne ilişkin Nisan ayı verilerinde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 4,8 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 24,1 arttı.

Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,8 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,8 arttı.

Bu arada bir önceki ay 1 milyon 15 bin 647 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan'da yüzde 3,4 oranında azalarak 981 bin 10 ton olurken, yine bir önceki ay 148 bin 525 ton olan içme sütü üretimi Nisan ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 142 bin 948 ton olarak gerçekleşti.