TÜİK, Nisan ayında tavuk eti üretiminin yüzde 2,6 artışla 237 bin 567 tona ulaşırken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5 azalışla 1,55 milyar adet oldu. Tavuk kesiminin yüzde 20,7 arttığı dönemde, yıllık bazda yumurta üretimi ise yüzde 9,1 azaldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kümes Hayvancılığı Üretimi'ne ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 23,5 arttı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

Bir önceki ay 231 bin 595 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında yüzde 2,6 oranında artarak 237 bin 567 ton olurken, yine aynı dönemde 1 milyar 632 milyon 774 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında yüzde 5,0 oranında azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bin adet oldu.