İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen “İzmir Öğretmen Akademileri” 2024-2025 dönemi kapanış töreni, öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimine katkıda bulunan bir yolculuğun finalini gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen “İzmir Öğretmen Akademileri” 2024-2025 dönemi kapanış töreni, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapıldı.

Törene, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Şube Müdürü Aytekin Gürbulak, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan, Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Esra Uslu, Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu, Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi Başkanı Abbas Levent Ertekin, Murat Kas, Senem Ersin Genç, İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi Müdürü Erol Keklik, eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

ŞEHİR, KÜLTÜR VE SANATLA HARMANLANAN EĞİTİM

“Şehir ve Kültür”, “Müzik” ve “Edebiyat” temalarıyla düzenlenen akademiler, İzmir’in tarihi ve kültürel mekanlarında öğretmenlere dokuz hafta boyunca farklı branşlarda eğitim sundu. Üç dönemdir devam eden program, öğretmenlerin kişisel, sosyal, kültürel ve meslekî gelişimlerini desteklemeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Tören, Şef İlker Binaz yönetimindeki “İzmir Maarif Orkestra ve Korosu”nun müzik dinletisiyle başladı. Ardından akademinin faaliyetlerini yansıtan sinevizyon gösterimi yapıldı. İzmir Öğretmen Akademileri İl Koordinatörü Yasin Kayış, açılış konuşmasında, “Akademiler, öğretmenleri günlük hayatın rutininden çıkararak kişisel ve meslekî gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Samimi ortam ve iş birliği, öğretmenler arasında güçlü bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

“ÖĞRETMENLER, KALPLERE DOKUNAN REHBERLER OLMALI”

Törende konuşan öğretmenlerden Sabriye Yakıştıran, akademinin kendilerine kazandırdığı deneyimleri paylaştı. Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi Başkanı Abbas Levent Ertekin, “İzmir, kültür ve tarih açısından çok özel bir şehir. Bu projeler, eğitimcilerin kültürel ve sanatsal yönlerini geliştirmeleri için büyük önem taşıyor” diyerek programın değerini vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan ise, “Öğretmen Akademileri, eğitimde kalite ve yenilikçiliğin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu iş birliği, öğretmenlerin kendilerini yenilemesine olanak tanıyarak eğitim sistemimizin geleceğine ışık tutuyor” ifadelerini kullandı.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, konuşmasında öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda kalplere dokunan rehberler olması gerektiğini vurgulayarak, “Akademiler, öğretmenlerin meslekî ve duygusal gelişimine katkı sunuyor. Eğitimciler olarak, sınıfta çocuklara sadece müfredatı değil; şiirin zarafetini, türkünün sıcaklığını ve kültürümüzün zenginliğini de aktarmalıyız. Yapay zekâ ve dijitalleşmenin hızla ilerlediği dünyada, zevk-i selim, gönlü zengin ve dili güzel nesiller yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Kalbe dokunmayan bilgi kalıcı olmaz. Bu sorumluluk öğretmenlerimize düşüyor" dedi.

Tören, Dr. Ömer Yahşi’nin akademisyenlere plaket takdimiyle devam etti. Abbas Levent Ertekin, tüm öğretmenlere imzalı kitabını hediye etti.