Bursa'da Yenişehir Belediyesi’nin Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilçeye sağlayacağı milyonlarca liralık hibe desteği, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oylarıyla engellendi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Meclisi, Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen Haziran Ayı Olağan Toplantısı’nda tarihi bir karara sahne oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yenişehir’e sunacağı hibe destekleri, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından reddedildi. Yatırımların ilçeye kazandıracağı hizmetler, kamuoyunda büyük hayal kırıklığı oluşturdu.

“HALKI CEZALANDIRAN BİR ZİHNİYET”

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, karara sert tepki göstererek, “Belediyemizin araç parkında ciddi eksikler var, özellikle ekskavatör ihtiyacımız için başka ilçelerden destek alıyorduk. Bakanlık hibesiyle bu ihtiyacı karşılayıp, milyonlarca liralık yatırımı ilçemize kazandıracaktık. Ancak CHP ve İYİ Parti, adeta halkı cezalandırmak istercesine bu hibeyi reddetti. Türkiye’de tüm belediyeler yatırım için yarışırken, Yenişehir’de bu zihniyet ilçemizin gelişimini engelliyor. Siyasi değil, hizmet odaklı düşünülmeliydi" dedi.

Toplantının sosyal medyada canlı yayınlanmasının ardından halkın tepkisiyle karşılaştığını belirten Başkan Özel, “Telefonlarımız kilitlendi. Vatandaşlarımız, bu kararı sert bir şekilde eleştiriyor. Bakanlıkların her yerde ilçelere hizmet götürdüğü bir dönemde, Yenişehir’in gelişimini engelleyen bu tutum akıl ve mantıkla bağdaşmıyor. Hemşehrilerimizi sağduyuya davet ediyorum. İlçemizin önünü kesen bu tür eylemlere karşı duracağız” diye konuştu.