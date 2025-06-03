Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yıldırımlılar, yıl boyunca plastik atık oluşturmayacaklarına dair taahhüt metnini imzaladı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi Dünya Çevre Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, kurum müdürleri, meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

1 MİLYON ŞİŞE KULLANIMI ENGELLENDİ

Dünya Çevre Günü’nün bu yılki ana temasının plastik kirliliğiyle mücadele olarak belirlendiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu temayı, salt bir çağrıdan ibaret olarak görmediklerini, bunu bir sorumluluk, bir görev olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Çevreye sahip çıkmanın aynı zamanda geleceğe sahip çıkma olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Yıldırım belediyesi olarak bu anlayışla; somut adımlar atan, örnek olan, öncü projeler geliştiren bir şehir vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda; plastik kullanımını azaltmak adına, Türkiye'nin ilk plastiksiz kütüphanesini Yıldırım’da hayata geçirerek 1 milyon plastik şişenin kullanımını engelledik. Bu projemiz ilçe genelindeki 75 okulumuza yayılıyor. Türkiye'nin ilk plastiksiz kütüphanesinden ilk plastiksiz okullarına bu yolculuk Yıldırım’da başlıyor. Biz, yalnızca bugünü değil; suyun da doğanın da geleceğini koruyoruz” dedi.

HAYATI GÜZELLEŞTİRİYORUZ

Hedeflerinin plastiksiz yıldırım olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla sıfır atıkta marka kent Yıldırım’ı hedefliyoruz. Yıldırım’da sadece çöpü ayrıştırmıyoruz. Alışkanlıkları dönüştürüyor, hayatı güzelleştiriyoruz. Toplama-ayırma tesisimiz ve mobil atık getirme araçlarımız ile geri dönüşümü sadece bir görev değil, bir kolaylık haline getiriyoruz. Atık yemeklerden patili dostlarımıza mama, pazar atıklarından kompost gübre üreterek; israfı merhamete, çöpü berekete dönüştürüyoruz. Geri dönüşüm sadece çöp kutusunda değil; sahnede, sınıfta, meydanda hayat buluyor. Çevreyi korumak, yalnızca bir belediye hizmeti değil; bir medeniyet sorumluluğudur. Bu vesileyle çevre bilinciyle hareket eden tüm okullarımıza, öğrencilerimize, kadın kooperatiflerimize, gönüllü çevre dostlarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PLASTİK ATIK OLUŞTURMAYACAĞIZ

Yıldırım’ın 700 bin insanın ortak evi olduğunu hatırlatan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de “Modern yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda başta plastik olmak üzere birçok şeyi kullanmak zorunda kalıyoruz. Ancak bu tüketimi azaltmak, bilinçli hale getirmek dolayısıyla doğayı ve çevreyi korumak hem dünyaya hem gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz. Bu noktada farkındalık oluşturan çalışmalarıyla çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi ve Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılar, yıl boyunca plastik atık oluşturmayacaklarına dair taahhüt metnini imzaladı. Daha sonra Etkinlik alanından açılan stantları ve öğrenciler için hazırlanan parkurları ziyaret ettiler.