Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşunun 104. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Bursa'da da coşkuyla kutlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Atatürk Anıtı önündeki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü birim amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa protokolünün katılımıyla Yıldırım ilçesindeki Bayrak alanında düzenlenen programla devam etti

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıldönümünü görmenin gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bugün 6,5 aydır dünyanın gözleri önünde, eşi görülmemiş bir zulümle, son asrın en büyük katliamlarından birinin yaşandığı Gazze’de, Doğu Türkistan’da sessiz çığlıklarıyla arşı inletiyor çocuklar. Bu zulmün, tekrarı yaşanmamak üzere son bulmasını; çocukların gözyaşlarıyla değil de gülen yüzleriyle kutlanacak nice çocuk bayramları görmelerini temenni ediyorum. 104 yıl önce bugün bağımsızlık sevdası ile destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine imza atan aziz milletimiz, Cumhuriyetin temellerini atmış. "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir!" sözünü tarihe kazıyarak Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmuştur. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 104 yıldır vatan ve bayrak sevdası ile yaşayan ulusumuzun iradesinin adıdır" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, Anadolu'nun Renkleri adlı halk oyunu gösterisinin sergilenmesi ile devam eden tören, Tarihi Şahsiyetler Defilesi ve Bayrak gösterisinin yapılmasıyla sona erdi.