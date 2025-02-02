Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depreme karşı alınan önlemler kapsamında okul binalarının dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam sürdürürken fiziki incelemeler ve dayanıklılık testleri sonucunda 7 okul binasının yenilenmesine ve güçlendirilmesine karar verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da okul ve kurumların fiziki yeterlilikleri ve gereksinimlerinin karşılanması, binaların deprem riskine karşı güçlendirilerek öğrencilerin ve çalışanların eğitim öğretime daha güvenli bir şekilde devam edilebilmesi adına okul binalarında dayanıklılık testleri yapıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Eğitim binalarında çocuklarımızı en güvenli ortamlarda yetiştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Bu nedenle, 7 okul binamızın depreme karşı önlem amacıyla yenilenmesine karar verdik" dedi.

Sürecin eğitim öğretimi aksatmaması için gerekli planlamaları yaptıklarını belirten Müdür Alireisoğlu, öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmesi için önlemler alındığını söyledi. Bu kapsamda öğrenciler, daha önce güçlendirilmiş ve yeni yapılmış depreme dayanıklı okullara geçici olarak yerleştirileceğini kaydeden Müdür Alireisoğlu, yenileme kapsamındaki okullardaki öğrencilerin geçici olarak eğitim görecekleri okulların listesini de açıkladı.

İŞTE BURSA'DA GÜÇLENDİRME DOLAYISIYLA TAŞINACAK OKULLAR

Atatürk Anadolu Lisesi - Merinos İlkokuluna,

Farabi İlkokulu - Akpınar Selahaddin Eyyubi Ortaokuluna,

Hamitler AdnanTürkay Ortaokulu - Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokuluna,

Hanife Murat Ortaokulu - Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine,

İbni Sina İlkokulu - Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesine,

Mustafa Necati İlkokulu - 75. Yıl Hasan Öztimur İlkokuluna,

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi - Anadolu İmam Hatip Ortaokuluna,

Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi - Setbaşı Ortaokuluna taşınacaktır.

Hatırlanacağı gibi Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024 yılı içinde eğitim yatırımları kapsamında 26 okulun inşaatını tamamlayarak öğrenci ve velilerin hizmetine sundu.