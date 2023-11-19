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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin çeşitli noktalarında sabit yol, park ve bahçe uygulamalarını sürdürüyor. Önceki akşam yapılan bir saatlik denetimde 5 bini aşkın Bursalı UYAP sorgulamasından geçerken, uygulamada, 2 bin 646 araç kontrolünde 27 araç sürücüsüne 143 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri ile Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla “Sabit Yol, Park ve Bahçe Uygulamaları” gerçekleştirdi.

Bir saat süren sabit yol uygulamasında 5 bin 11 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız silah ve 38 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah, 35 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre aynı saatteki uygulamalarda 2 bin 646 araç kontrol eden ekipler, 27 araç sürücüsüne 143 bin 300 TL idari para cezası uyguladı.

Park ve Bahçe Uygulamalarında ise 450 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, bir şahsın üzerinde 4,5 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uygulamada bir çalıntı motor ile birlikte şüphelisi yakalanarak ilgili birime teslim edildi. Bu arada uygulamada 23 araç kontrolün de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ekipler, uygulamaların çeşitli noktalarda devam edeceğini duyurdu.