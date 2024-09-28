Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Sinema Günleri ile kentin meydan ve sokaklarını sanatın ışığıyla buluşturmaya devam ediyor. Kültürpark Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önündeki etkinlikte, ‘Uçsuz Bucaksız’ adlı film gösterimi ve ardından Dr. Aslı Aktümen’in konuşmacı olduğu söyleşi programı düzenlendi.BURSA (İGFA)- Kültür ve sanatı daha ulaşılabilir kılma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Bursa Sinema Günleri’, 19-29 Eylül tarihleri arasında Gökdere Vadisi ve Kültürpark Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünde Bursalılara açık havada sinema keyfi yaşattı.

Setbaşı Şehir Kütüphanesi Üftade Salon Girişi’ndeki programlarda, ‘Talan’, ‘Kefernahum’, ‘Çocuk ve Balıkçıl’, ‘Öğretmenler Odası’, ‘Üzgünüz, Size Ulaşamadık’ ve ‘Şeyda’ belgesel ve film gösterimleri sanatseverlerle buluşturuldu.

Kültürpark Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünde devam etkinlerde ise ‘Kahraman’, ‘Başka Bir Hayatta’, Lassie: Yepyeni Bir Macera’, ‘Tanrının Yarattıkları’ ve ‘Uçsuz Bucaksız’ film gösterimleri beyaz perdeye yansıtıldı. 70’li yılların Roma’sını anlatan ‘Uçsuz Bucaksız’ adlı filmi açık havada izleme keyfini yaşayan Bursalılar, akabinde Dr. Aslı Aktümen'in konuşmacı olduğu söyleşi programına katıldı. Penelope Cruz’un canlandırdığı güçlü bir anne ve çocukları arasındaki sevgiyi anlatan filmin psikolojik çözümlemesini yapan Dr. Aslı Aktümen, daha sonra izleyicilerin sorularını cevapladı.

Programın sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından Dr. Aslı Aktümen'e günün anısına hediye takdim edildi.