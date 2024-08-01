Bursa’da berber dükkanlarının Pazar günleri kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından berberlerin tatil isyanı şiddetlendi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından berber ve kuaför dükkanlarının haftanın 1 günü kapalı kalması uygulamasının yürürlüğe girdiği duyuruldu ve işletmelerin hangi ilde hangi gün kapalı kalacağı valiliklere bırakıldı.

Bu kapsamda Bursa ve birçok ilde valilikler, berber dükkanlarının Pazar günleri kapalı kalması kararı aldı.

BERBERLER İSYAN EDİYOR

İl valilikleri ve il berber odaları tarafından alınan Pazar günleri kapalı olma kararı, berber esnaflarının tepkisini çekti. Haftaiçlerinde çoğu vatandaşın çalışıyor olması sebebiyle yeterli sayıda müşteri ağırlayamadıklarını kaydeden berberler, asıl yoğunluğun haftasonları ve özellikle Pazar günleri yaşandığına dikkat çekti.

Bursalı berberler, haftalık tatilinin Pazar günleri yerine haftaiçi başka bir güne alınmasını talep ederken, Pazar günü kapalı kalma uygulamasının, berber esnafını bitirmeye yönelik bir uygulama olduğunu kaydetti.