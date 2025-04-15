Bursa’da Onur Market, ekonomik zorluklar ve fahiş fiyatlı zincir marketlere meydan okuyarak “Ne Alırsan 50 Lira” kampanyası başlattı. 16 Nisan’da sona erecek kısa süreli kampanya, "Onur Market sahibi çıldırdı mı?" yorumlarına neden oldu. Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) Bursa'da zincir marketlere meydan okuyan Onur Market'in sosyal medya ve billboardlarla duyurulan kampanyası büyük yankı uyandırdı.



Ramazan ayında 25 liralık pideyi 10 liraya satarak gönülleri fetheden Onur Market, bu kez de en düşük sigaranın 80 lira olduğu bir dönemde dar gelirli vatandaşları sevindirdi.

Çılgın kampanya kapsamında piliç sucuk (225 gr), domates salçası (910 gr), çubuk peynir (200 gr), yoğurt (1500 gr), osmancık pirinç (1 kg), şampuan (500 ml) ve 6’lı kağıt havlu gibi ürünler 50 TL'den satışa sunuldu.

Bursalılar, kampanyanın uzatılmasını ve sık sık tekrarlanmasını isterken, Onur Market bir kez daha vatandaşın takdirini topladı.