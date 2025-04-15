TÜİK'e göre Şubat 2025'te sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 15,29 milyona ulaştı. Sanayi çalışanları azalırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 1,1 artarak 15 milyon 293 bin 843 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 15 milyon 125 bin 704’tü.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında yıllık bazda sanayi sektöründe çalışan sayısı yüzde 2,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2,0, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,9 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1 geriledi. Sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,7 düşüş yaşanırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1’lik bir artış oldu.