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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde biber gazlı saldırıya uğrayan 9 yaşındaki çocukla ilgili Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. Olayın şüphelisinin emniyet birimlerince yakalandığı duyuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, çocuğa biber gazlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Olayın 29 Ekim Pazar günü sosyal medyada yayılması üzerine Bursa Valiliği harekete geçmişti. Osmangazi'nin Dikkaldırım Mahallesi'nde yaşanan olayda, arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki çocuğun bisikletiyle gelen bir kişinin biber gazlı saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansımasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Valilik, saldırıda yaralanan Y.E.B. isimli vatandaşın taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Valilik açıklamasında, söz konusu olay görüntülerinden hareket edilerek müşteki Y.E.B.'yi darp ettiği tespit edilen faili meçhul şüphelisi V.İ. adlı şahsın da bugün Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 3 adet biber gazı ile birlikte yakalandığı ve gerekli adli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.