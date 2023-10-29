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Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da büyük coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, coşkuya ortak oldu.BURSA (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı, Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Atatürk Caddesi’ndeki törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamaları izledi. Törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tören alanındaki halkı selamladı.

İstiklal Marşı’nın okunarak Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından konuşan Vali Demirtaş, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

İstiklal mücadelesinin bıraktığı en önemli miraslardan birinin şüphesiz Cumhuriyet olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Cumhuriyet milletçe kıyama duruşumuzdur. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın teminatıdır. Cumhuriyet'te bu coğrafyadaki varlığını perçinleyen milletimiz rotasını tam bağımsızlık ve muasır medeniyet seviyesi hedefine yöneltmiştir. Bunun için demokrasi ve Cumhuriyeti baş tacı etmiş, dahili ve harici pek çok badireyi, basireti, feraseti ve cesaretiyle atlatmayı başarmıştır. Bizler yüz değil, bin yıl geçse de ecdadımızdan yadigar bu ruh ile yol almaya devam edeceğiz. En başta istiklal ve Cumhuriyetimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sevgili gençler sizler umudumuz, geleceğimiz ve en kıymetli varlığımızsınız. İstikbali aydınlatacak, sizlersiniz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, devletimiz, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz sizlere emanettir. Sizlerin bu manevi emanetlere gözünüz gibi bakacağınızdan asla şüphemiz yoktur” diye konuştu.

Gösteriler, Yıldırım Halk Oyunları Ekibinin ardından Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin Zeybek gösterisi ve tören geçişi ile tamamlandı. Buradaki törenin ardından yapılan 100’üncü yıl yürüyüşü de hem protokolün hem de vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Heykel Atatürk Anıtı önünden başlayan Cumhuriyet yürüyüşünde, Cumhuriyet Caddesi de Türk Bayraklarıyla adeta gelincik tarlasına döndü. 100’üncü yıl yürüyüşü Zafer Plaza meydanında tamamlandı.