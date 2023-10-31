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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Bursa Uludağ Şubesi 100. Yıl Cumhuriyet Balosunda, çok sayıda üye, temsilci ve eski yeni siyasetçilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'da büyük bir coşkunun hakim olduğu emeklilerin balosuna Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars ve yönetimi ev sahipliği yaptı.

Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılını tebrik ederek bu coşkuyu yürekten paylaştıklarını ifade ettiği konuşmasında, bu denli yüksek bir katılım olmasından dolayı üyelerine teşekkür etti.

HARÇLIK İSTEMİYORUZ!

Konuşmasında Temmuz ayından itibaren pek çok Hükümet yetkilisi tarafından emeklilere Ekim ayında ara zam yapılacağı şeklinde açıklamalar yapıldığını anımsatan Pars, "Bizler de gerçekten bu konuda azim gösteren temsilcileriniz olarak 100. Yıla yakışır bir yapılandırmaya ve devlet büyüklerimize güvenmeyi tercih etmiştik. Ancak geldiğimiz noktada; sadece çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 Bin Liralık ikramiye ödemesi yapılacağı açıklanmıştır. Emeklilerin beklentisi bu değildir. Emekliler TÜİK'in enflasyon oranlarına göre maaş zammı almaktadır. TÜİK'in akıl almaz enflasyon oranları nedeniyle emekli aylıkları "harçlık" haline gelmiştir. Emekliler hayatlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalmakta, ikinci hatta üçüncü bir ek gelire ihtiyaç duymaktadır. Hal böyleyken çalışan emeklilerin ikramiye ödemesi dışında tutulması anlaşılır gibi değildir. Yeniden katsayı sistemine dönülerek aylık bağlama oranlarının arttırılması ve mevcut emekli aylıklarına İntibak yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, daha sonra geceye katılan Göyce Zengezur Eski Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanı Necip Dursun'a da yaptığı katkılardan dolayı plaketle teşekkür etti.

Türk bayraklarıyla marşlara coşkulu bir şekilde katılan üyeler hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.