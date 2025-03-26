Bursa Yıldırım Belediyesi, oyuncu Nurdan Albamya’nın Filistinli Meryem’in hayatını sahneye taşıdığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tek kişilik oyuna ev sahipliği yaptı.Bursa Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında oyuncu Nurdan Albamya’nın Filistinli Meryem’in hayatını sahneye taşıdığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tek kişilik oyuna ev sahipliği yaptı.

Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Tiyatro Sanatçısı Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni toplarken, oyundan etkilenen davetliler gözyaşlarını tutamadı.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde perde açan oyuna çok sayıda tiyatrosever katıldı. İşgalci İsrail güçleri tarafından evinden zorla çıkarılmaya çalışılan, bu uğurda büyük bir mücadele veren Filistinli Meryem Ebu Najma’nın gerçek hayat hikâyesini konu alan 70 dakikalık tek kişilik tiyatro oyunu baştan sona büyük bir ilgiyle izlendi. Filistinli Meryem’in hayatını sahneye taşıdığı oyunda; Filistin’de yaşanan ortak acıları, işlenen insanlık suçlarını ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için verilen mücadeleleri gözyaşları içinde izledi. Yıldırımlı tiyatroseverler, oyunun sonunda Tiyatro Sanatçısı Nurdan Albamya İnce’yi yüksek performansını ayakta alkışlayarak ödüllendirdi.