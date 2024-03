Bursa’da ilk kez şirketler bazında İK alanında dijital dönüşümün ele alındığı More Payroll Future HR 2024 Zirvesi’nde insan kaynaklarının geleceği konuşuldu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin İK alanında dijital dönüşüm noktasında hizmet veren en önemli şirketlerinden More Payroll tarafından düzenlenen Future HR2024 İK Zirvesi Bursa’da gerçekleşti. Sunuculuğunu Burak Törün’ün yaptığı zirvede konuşan More Payroll CEO’su Dr. Bülent Öz, “Türkiye’de insan kaynakları alanında yazılım ihracatının yüzde 6.37 oranında seyderken, İrlanda’da ise bu oran yüzde 93.6 ile dünyanın en çok bilişim ihracatı yapan ülkesi İrlanda, akabinde Almanya, Fransa, Avrupa'nın diğer ülkeleri de devam ediyor” dedi.

ÖZ: GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Bursa’da İK alanında çalışan pek çok şirket yöneticisinin yoğun katılım gösterdiği zirvenin konuşmacıları İş Fütüristi ve Ekonomist Ufuk Tarhan, Gezinomi ve Bien Seramik İK Müdürü Mehmet Bilgin, More Payroll İş Geliştirme Yöneticisi Gizem Çepnili, Bursa Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hilal Karakaş Eser, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Çalışma Genel Müdürü Lütfü İncirlioğlu, Özgül Belgelendirme Genel Müdürü Dr. Oğuzhan Karagül oldu. Açılış konuşmasında Türkiye’nin dijital dönüşümünde henüz yolun çok başında olmasına rağmen hızlı adımlar attığına dikkat çeken Dr. Bülent Öz, “Türkiye olarak, büyümek ve istihdamı arttırmak istiyorsak, dünyada var olan gücün arasına girmek istiyorsak, bilişimin ve yazılımın olmazsa olmazların başında geldiği gerçeğini hepimizin kabul etmeliyiz. Dijital dönüşümle ilgili olarak bizim ana okullardan başlayan çok ciddi bir sürece ihtiyacımız var. Güçlü bir Türkiye için bu adımları atmalıyız” dedi.

İK ALANINDA MORE PAYROLL FARKI

Gezinomi ve Bien Seramik İK Müdürü Mehmet Bilgin, sürekli yenilik ve gelişimi amaçlayan şirketlerin insan kaynaklarını alanında dijital dönüşüme geçmesiyle birlikte erişilebilir olduğunu söyledi. Bilgin, More Payroll’un geliştirdiği dijital İK yazılımlarıyla birlikte şirketlerin iyileştirme süreçlerini de hızlı bir şekilde uygulandığını ifade etti. More Payroll İş Geliştirme ve Satış Yöneticisi Gizem Çepnili, dijital dünyada şirketlerin rekabet ortamında nasıl hızlı aksiyon alabileceklerini aktardı. Çepnili, insan kaynaklarının dijital dönüşümü alanında şirketler bazında hizmet veren More Payroll’un İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Sakarya’da 75 çalışanıyla birlikte 1.000’den fazla şirketteki 120 bin civarında kullanıcıya her ay yazılım hizmeti verdiklerini belirtti.

İK’NIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Mesleki yeterlilik süreçlerindeki güncel gelişmeleri aktaran Özgül Belgelendirme Genel Müdürü Dr. Oğuzhan Karagül, “İş analiz süreçleri, seçme ve yerleştirme, terfi ve iç atamalar, performans ve motivasyon yönetimi, e-bildirimler, uzaktan eğitimler, esnek çalışma ve puantaj takip sistemleri, veri yönetimi ve arşivlere teknikleri düne kadar kağıt üzerinde takip edilirken bugün dijital teknolojiyle birlikte dönüşüme uğramıştır” dedi. Moderatörlüğünü Dr. Bülent Öz’ün yaptığı, “Dijital Dönüşümün Hukuki Alt yapıları ve Yasal Parametleri” oturumunda konuşan ÇSGB eski Çalışma Genel Müdürü Lütfü İncirlioğu, “Dijital dönüşüm yazılımının yasal alt yapısı elbette vardır fakat hukuksal alt yapısını çok iyi analiz edilmeli” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKSAL ALT YAPISI

İncirlioğlu, İK alanında dijital dönüşüm ve bu yolculukta hukuksal boyut ve işveren bordro yükümlülüğünün yasal dayanağı, çalışana bordro imza karşılığında verilmeli mi?, işçi-işveren uyuşmazlığında bordronun delil niteliği, İK süreçlerinin dijital yönetimi nasıl olmalı ve KEP üzerinden bordro gönderilmesi gibi konulara açıklık getirdi. Bursa Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hilal Karakaş Eser, İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm ve Hukuki Yaklaşımlar en önemli konu veri hukuku olduğunu söyledi. Eser, sunumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 14.’ncü ve 15.’nci maddeleri ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununa dikkat çekti.

FÜTÜRİST UFUK TARHAN BURSA’DA

Zirvenin önemli konuşmacılarından birisi olan ünlü İş Fütüristi ve Ekonomist Ufuk Tarhan, katılımcılara geleceğe dair önemli bilgiler verdi. Dünyanın en etkili 100 kadın fütüristi arasındaki tek Türk olan ve yapay zekanın hayatımızın vazgeçilmezleri olduğu günümüzde daha iyi bir gelecek için önemli tavsiyelerde bulunan Ufuk Tarhan, “Bursa’yı çok seviyorum ve heyecanla geliyorum. Gelecek bizim onu etkilediğimiz, onun da bizi etkilediği akışkan bir yolculuktur. Dijital devrim, robot devrimi ve yenilenebilir enerji devrimini aynı anda yaşıyoruz. Sürdürülebilir işi olmak isteyenler değişime ayak uydurmalıdır. Öyle bir yetiştirin ki kendinizi siz işsiz kalmaktan değil, iş sizsiz kalmaktan korksun. Geleceğinizi planlayın, iyi bir gelecek istiyorsak önce iyi bir insan olmaya çalışın” dedi.