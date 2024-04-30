TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından bu sene 11.si düzenlenen Gıda Mühendisliği Sektör Zirvesi (GIMSEZ), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Zirvede, gıda mühendisliği öğrencilerinin mesleklerini ve mezun olduktan sonra çalışma imkanı bulabilecekleri sektörleri, ilgili sektör temsilcilerinden dinleyerek daha detaylı tanımaları ve bu sayede adım atacakları meslek hayatlarına henüz öğrencilik yıllarındayken projeksiyon tutması hedeflendi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş, açılış konuşmasında gıda mühendislerinin önemini vurguladı. Durmuş, "İnsanlık için gıdanın ve gıda sanayinin her bir aşamasında görev alan gıda mühendislerinin ne denli önemli olduğunu yaşamış olduğumuz süreçte hep birlikte anladık. Bu nedenle iyi yetişmiş alanında uzman gıda mühendislerinin sayısını el birliği ile arttıracağız. Gıda mühendisleri, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminde en büyük güvencedir" dedi.

SEKTÖRDEN UZMANLAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Zirvede gıda sanayisinin farklı alanlarından uzmanlar sunumlar yaptı. Mevsim Gıda Genel Müdürü Ersegün Sarı "Gıda Sanayinde Meyve Sebze Teknolojisi ve Üretim Süreçleri", Nestle Gıda Ürün Geliştirme Lideri Leyla Sayın ve Ar-Ge Müdürü Okan Kurtuldu "Sektörde ve Nestle'de Ar-Ge", İKAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Uyar "CV Hazırlama, İşe Alım Mülakatına Hazırlık Teknikleri", Kerevitaş Kalite Müdürü Mustafa Ballı "Dondurulmuş Gıda ve Konserve Sektöründe Kalite Süreçleri" ve TekSüt Lojistik Müdürü Mutlu Çavdar "Gıda Sanayinde Lojistiğin Önemi" konularında bilgiler verdi.

Zirveye katılanlar kahve molalarında Bursa Teknik Üniversitesi Müzik Topluluğu'nun dinletileri ile keyifli zamanlar geçirdi. Zirve, gün sonundaki sürpriz hediye çekilişleri ile tamamlandı.

Zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Serkan Durmuş, katılımı yüksek ve katma değerli bir etkinlik düzenlediklerini kaydederek, emek veren ve destek sağlayan herkese teşekkür etti.