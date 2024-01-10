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Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan’da 8, Gürsu’da 3, İnegöl’de 24, İznik’te 9, Mustafakemalpaşa’da 1, Nilüfer’de 2, Osmangazi’de 4 ve Yenişehir’de 5 mahallenin yolu trafiğe açıldı.

Hava sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 6 ilçede kardan kapanan 56 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 6 ilçede karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 53 mahalle yolunu trafiğe açarken; yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışmalar devam ediyor. BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya neden olmaması için yol açma çalışmalarına başladı.

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