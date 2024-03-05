Bursa’daki özel eğitim öğrencilerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa’nın özel eğitim alanındaki yerel gücünü, fırsatlarını ve potansiyelini ortaya koymak ve tüm bileşenlerini bir araya getirmek amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir çalışma gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya; Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, özel eğitim okulları, rehberlik araştırma merkezi ile bilim ve sanat merkezlerinin yöneticileri, Bursa’daki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversitelerden akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun engelli bireylerden oluştuğuna dikkati çekerek, "maalesef gün geçtikçe de özellikle çocukluk çağındaki engellilik oranlarının nüfusa oranla arttığını müşahede ediyoruz. Tabi ki burada çevresel etkilerin, iklim değişikliğinin, beslenme alışkanlıklarımızın ve kimyasal maddelerin özellikle gıda maddelerinde kullanılması dolayısıyla sağlığımızda büyük bir bozulmanın, meydana geldiğini ve bunun da engelli bireylerin nüfusa oranla artışında önemli etkileri olduğunu maalesef müşahede ediyoruz. Sosyal devlet olmanın gereği olarak engelli bireylerimizin sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak, onlara eğitim imkanları sunmak, devletimizin asli görevleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığımız da özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın eğitimine özel bir önem vermekte, bununla ilgili hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bu bireylerimizin eğitime katılmasını ve hayatın içinde yer almalarını sağlamakla görevli. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bununla ilgili bir çalışma yaparak neyi iyi yapıyoruz, eksik yanlarımız neler bunları uygulayıcılarla birlikte masaya yatırarak önümüze bir yol haritası çizmek üzere önemli bir faaliyeti icra ediyor. Daha mükemmele nasıl ulaşabiliriz konusunda yapılan çalıştaylar ve sonuçları Bakanlığımıza da iletilecek. Bursa’da eğitime yönelik düzenlenen çalıştaylarla ilgili başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, özel eğitim öğrencilerinin eğitim sistemimizin çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bursa’da özel eğitim alanında 63 özel eğitim okulumuz, 12 rehberlik ve araştırma merkezimiz ve 10 bilim ve sanat merkezimizle toplam 2 bin 868 sınıfımızda 3 bin 420 öğrenci ve yaklaşık bin 500 özel eğitim öğretmenimizle öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

“Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere Bursa Özel Eğitim Çalıştayı ile özel eğitim alanında dünyada ve ülkemizde yürütülen çalışmalar ışığında özel eğitim gereksinimi olan bireylerin ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime devam edebilmeleri, iş ve meslek alanları ile hayata hazırlanmalarına destek olmak amaçlanıyor.