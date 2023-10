Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa Tabip Odası ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri, Bursa Şehir Hastanesi’nde Hematoloji Polikliniği’nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış’ın, poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına giren başka bir hasta yakını tarafından saldırıya uğramasını kınadı.BURSA (İGFA) - Sağlık çalışanları, sendika ve oda temsilcilerinin katılımıyla Bursa Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya Bursa Tabip Odası Başkanı Levent Tufan Kumaş, BTO Yönetim Kurulu Üyeleri, SES Bursa Şubesi, Hekimsen, Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık İş Bursa Şubesi ve CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala katıldı.

Uzm. Dr. Nihan Alkış'ın darp edilmesi dolayısıyla hastanedeki bazı poliklinikler bugün için grev kararı aldı.

Basın açıklaması öncesi Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. L. Tufan Kumaş ve BTO Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü, darp edilen Uzm. Dr. Nihan Alkış'ı, Beyin Cerrahi Servisi’nde ziyaret etti.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. L. Tufan Kumaş, sağlıkta şiddete hiçbir şey gerekçe olamayacağını belirterek, "Biz hiçbir yerde şiddeti kabul etmiyoruz. Şiddet ortamında sağlık hizmeti olmaz!” dedi.

Sağlık meslek örgütleri adına Genel Sağlık İş Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Çukadar, sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığını belirterek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sağlıkta şiddetin kaygı verici boyuta ulaştığını belirten Çukadar, "Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarında şiddetsiz gün geçmemektedir. 2023'ün ilk 6 ayında 'beyaz kod' sistemine 9 bin 35 başvuru olmuştur. Bu rakamlar sadece buzdağının görünen kısmıdır. Şiddetin gerçek boyutları daha yüksektir. Sağlık emekçilerinin çalıştıkları kurumlarda can güvenliği yoktur. Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti sürdürülemez. Bu şekilde devam ederse yakında sağlık hizmeti verecek sağlık emekçisi kalmayacaktır. Şiddetin önü alınmalı, sağlık emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır" diye konuştu.