Bursa’da şeftali hasadı devam ederken, pazardaki fiyatlar da cep yakmayı sürdürüyor. Bursa’lı vatandaş, Bursa’nın şeftalisini alamıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en meşhur ürünlerinden olan şeftali, Bursalı vatandaş için neredeyse ulaşılmaz bir hale geldi. Yüksek enflasyon sebebiyle alım gücü oldukça düşen vatandaş ne şeftaliye ne de diğer meyvelere yaklaşamıyor.

Pazarlarda 50-60 lira bandında satılan şeftali, tarlada ise 20-25 TL’den kendisine alıcı buluyor. Kabzımanlara bu fiyatlarla satılan şeftalinin kilogram fiyatı tezgaha gelene kadar 50-60 lirayı buluyor.

Üreticiler, vatandaşın daha uygun fiyatlarla meyve yiyebilmeleri için iç piyasada kabzımanların aradan çıkarılması ve üretici ile pazarcıyı buluşturmak için alanlar açılması gerektiğini ifade ediyor.