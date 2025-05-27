HND Yatırım ve HND Sanat Atölyesi'nin sahibi Hande Yörükoğlu, yeni mekanı Victoria Art Cafe'yi sanatseverlerin hizmetine açtı.BURSA (İGFA) - Yatırım alanındaki başarılarına, kurduğu Atölye ile sanat alanındaki çalışmalarını da ekleyen Yörükoğlu'nun açtığı yeni mekanı sanatseverlerden tam not aldı.

Bursa iş ve cemiyet hayatından isimlerle sanatseverlerin katıldığı açılış daveti renkli anlara sahne oldu.

Açılış kurdelesini, yönetimde bulunduğu Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün ile birlikte kesen Hande Yörükoğlu, tüm konuklara bu özel davete katılımları için teşekkür etti.

Tiyatrodan seramiğe, tablo okumadan müziğe birçok atölyenin Victoria Art Cafe'de hayata geçeceğini belirten Yörükoğlu, sanat severlerin mutlu oldukları, öğrendikleri ve kendilerini iyi hissettikleri bir mekan yaratmayı hedeflediklerini belirtti.