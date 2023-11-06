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Bursa Yenişehirli atletler, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı Belediyesi'nin 4'üncüsünü düzenlediği Gordion Yarımaratonu 10k ve Çocuk Koşusu'nda başarılı dereceler elde ettiler.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları katıldıkları yarışmalardan başarılı derecelerle dönüyorlar.

Son olarak dün Ankara'da yapılan yarışmada da derece yapan atletler ilçenin gururu oldular.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, oluşturdukları atletizm takımının aldığı başarılardan ötürü son derece mutlu olduklarını, desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirtti.

Antrenör İsmet Özler ise disiplinli çalışmanın karşılığını aldıklarını anlattı. Özler, "Başarılarımız artarak sürecek" dedi.

Ankara Gordion Yarı Maratonu 10k ve Çocuk Koşusu Çocuklar Kategorisi'nde Yenişehirli atletler ve dereceleri şöyle:

9-10 Yaş Grubu Kızlar: 1. Azra Sayın, 2. Esmira İletmiş, 3. Aysu Memiş 7-8 Yaş Grubu Erkekler: 1. Yağız Sınak 7-8 Yaş Grubu Kızlar: 2. Cemre Hoppani 10-11 Yaş Grubu Kızlar: 1. Ecrin Güder, 2. Merve Dursun Yarışmada 21k parkurunda ise 1.37 sürede koşan Süleyman Satılmış 3. oldu.