Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin kapanış programı, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Köyü’nde 12 kadın kooperatifinin düzenlediği, çok renkli sunumlar ve vatandaşlara yapılan lezzetli ikramlardan oluşan, farklı mutfak organizasyonları ile gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Yıldırım’da Zeyniler Köyü’nün marifetli kadınları, tarihten günümüze gelen Ahıska Türkleri’ne ait Zeyniler Hınkalı'na coğrafi işaret tescili almayı başardı. Bursa Yıldırım Belediyesi’nin de kadınlara vermiş olduğu destek ile köy kadınlarının oluşturduğu Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Zeyniler Hınkalı'nın coğrafi işaret ile tescillenmesini sağladı.

ZEYNİLER HINKAL’I NE KAYSERİ NE DE KARS MANTISINA BENZER

Zeyniler Köyü’nden anneler canlı performans ile hazırladıkları coğrafi işaret tescilli Zeyniler Hınkalı’nın püf noktalarını anlatırken, “Atalarımızdan bize miras kalan Zeyniler Hınkalı ne Kayseri mantısına ne de Kars Hengeli’ne benzer. 13 büzgülü, hamuru ince ve ceviz büyüklüğünde kıyması olur. Zeyniler Hınkalı anlatılmaz, yenilir” diyerek, Bursa Zeyniler Hınkalı’nın diğer mantılardan farklılık gösteren özelliklerini vurguladılar.

KOOPERATİF BAŞKANI: ‘ZEYNİLER HINKALI ANLATILMAZ YENİLİR’

Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, “Kayseri’nin mantısı, Kars’ın Hıngel’i var. Bursa'mızda da Zeyniler Hınkalı var. Hamurun inceliği, kıymasının harcı, özel marifet gerektiren 13 pileli büzgüsü, hamurunun çapı ve özellikle pişirilme sırasındaki hınkal toplarının suyun içinde dans etmesi ustalık gerektirir. Zeyniler Hınkalı anlatılmaz, Zeyniler Hınkalı yenilir” dedi.

BAŞKAN YILMAZ; KADINLARIMIZA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi olarak Çalıkuşu Kooperatifimiz ile birlikte misafirlerimizi Zeyniler Köyü’nde ağırladık. Çalıkuşu Kooperatif’in Zeyniler Hınkalı’na aldıkları coğrafi işaretli yemeğini de burada sergileyip tanıtma fırsatı bulduk. Tüm kadın kooperatiflerimize ilham oluyoruz. Kadınlarımızı her alanda destekleyerek kadın elini şehrin ekonomisine ve sosyal yaşantısına daha fazla renk vermesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin destekleri Bursa Valiliği’nin koordinasyonu ile Türk Mutfağı Haftası’nın finali Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü’nde kadınların hazırladığı birbirinden lezzetli sofraları ile adeta lezzet şölenine dönüştü. Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü’ndeki Türk Mutfağı etkinliğine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Çok zengin yemek kültürümüz var. İlimizde 34 tane coğrafi işaret alan ürünlerimiz bulunmakta. Bu ürünlerimizi markalaştırmak ve coğrafi ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi. Türk mutfağından motiflerin sergilendiği etkinlikte protokol konuşmalarının ardından plaket takdimleri gerçekleştirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Çalıkuşu Romanı’nın geçtiği Zeyniler Köyü’ndeyiz. Buradaki kadın kooperatifimiz coğrafi işaretlerini aldılar. Bursa’nın onlarca coğrafi işaretli ürünü bulunmakta. Zengin bir mutfağa sahip Bursa gastronomi merkezi olma yönünde yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz ve bakanlığımız ciddi çalışmalara imza atıyorlar” şeklinde konuştu.

TÜRK MUTFAĞININ EN ÖNEMLİ KAHVALTI SUNUMLARI

Bursa Yıldırım Belediyesi’ne bağlı Zeyniler Köyü’nde 12 kadın kooperatifi üyeleri, coğrafi işaretli ürünlerinden oluşan onlarca kahvaltılıkları farklı konseptlerde hazırlayarak Türk mutfağının zenginliklerini sergileme fırsatı buldu.

Bursalı kadınlardan oluşan 12 kooperatif üyesi Türk mutfağının önemli kahvaltı sunumlarını sergileme şansı buldu. Kahvaltı sunumları arasında; Bursa Kahvaltısı, İkindi Kahvaltısı, Yer Sofrası, Yeni Gelin Sofrası, Konak Sofrası, Hıdırellez Kahvaltı Masası, Cumhuriyet Dönemi Kahvaltı Masası, Osmanlı Kahvaltı Masası, İç Anadolu Selçuklu Kahvaltı Masası gibi onlarca seçenek yer aldı.

Etkinlikte Bursa’nın coğrafi işaretli ürünleri olan Zeyniler Hınkalı, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, yaprak sarması, gözleme gibi çeşit çeşit yiyecekler ikram edildi.