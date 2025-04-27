Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Maziden Atiye Ahlat" projesi kapsamında, genç yüreklerin kaleminden dökülen kelimeler bu kez tarihle buluştu. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen "Yıldırım’ın Huzurunda, Bende Varım" temalı mektup yarışması, öğrencileri hem geçmişle hem de kendi iç dünyalarıyla anlamlı bir yolculuğa çıkardı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Beyazıt Han’a hitaben yazılan mektuplar, yalnızca bir yarışmanın parçası değil; aynı zamanda gençlerin tarih bilinci, vefa duygusu ve millî şuurla harmanlanan içsel seslerinin bir yansımasıydı. Yarışma sonucunda seçilen 80 kız ve 80 erkek öğrenci, tarihî ve kültürel mirasımızın önemli bir durağı olan Ahlat’a gitmeye hak kazandı.

Bursa’dan yola çıkan 80 kız öğrenci, büyük bir coşku ve heyecanla Ahlat’a uğurlandı. Bu özel yolculukta öğrenciler, Anadolu’nun kadim izlerini sürecek, geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe daha umutla bakacaklar. Gezi kapsamında düzenlenecek tarihî ve kültürel etkinlikler sayesinde, gençler hem ecdadın izlerini yakından tanıyacak hem de düşünsel ve duygusal gelişimlerine yeni kapılar aralayacaklar.

Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler, Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir hafta sürecek kampa katılarak akademik ve kültürel farkındalıklarını derinleştirme fırsatı bulacak.

Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız’ın öncülüğü, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın destekleri ve BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran’ın katkıları büyük rol oynadı. Gençlerin tarih sahnesine adım atmalarına vesile olan bu iş birliği, eğitimde vizyoner bir yaklaşımın güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kaleminden çıkan sözler, artık birer umut meşalesi gibi Anadolu’nun kalbine doğru yola çıktı. Ahlat’ın sessiz tarihine, şimdi gençlerin sesi karışacak…