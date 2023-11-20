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Karadağ'da gerçekleştirilen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boksörü Sultan Osmanlı, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.BURSA (İGFA) - Budva'da düzenlenen şampiyonada 75 kiloda ringe çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksör, rakiplerini bir bir yenerek finale yükselirken, şampiyonluk mücadelesinde istediği sonuca ulaşamasa da Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Şampiyonanın ilk turunda Polonyalı Michal Jarlinski ile karşılaşan Sultan Osmanlı, rakibi karşısında galibiyete ulaşmayı başardı ve üst tura yükseldi. İkinci turda ise Fransız Chadi Baraia ile karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksör, bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Sultan Osmanlı, çeyrek finalde Belaruslu Uladzislau Barysevich karşısında zorlanmadı. Belaruslu rakibini ezici bir üstünlükle yenmeyi başaran Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksör, yarı final biletini kaptı. Yarı finalde Sırbistan'dan Almir Memic'i de mağlup etmeyi başaran Sultan Osmanlı finale yükseldi. Finalde Rusya'dan Cheerav Ashalaev'e ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Sultan Osmanlı, rakibi karşısında şanssız bir yenilgi alırken organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksör, böylece başarılarına Avrupa ikinciliği de ekledi.