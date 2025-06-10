Çalı Köy Filmleri Festivali’nin kapsamı genişliyor. Temmuz ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan festival kapsamında 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu da düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle 2016 yılından bu yana düzenlediği “Çalı Köy Filmleri Festivali”, akademi çatısı altında sinemaya daha geniş bir katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk kamplı ve açıkhava film festivali olarak dikkat çeken festival kapsamında sempozyum da düzenlenecek.

Temmuz ayının son haftasında düzenlenecek sempozyum ile bu yıldan itibaren sinemaya yapılmaya çalışılan katkı, ileri bir boyuta taşınacak.

Bu çerçevede sempozyuma katılım süreci de şekillendi. Bildiri özetleri için son teslim tarihi 30 Haziran 2025 olarak belirlenirken, Çalı Köy Filmleri Festivali 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu’na başvuru şartları da açıklandı. Türkçe gerçekleştirilecek sempozyumda gönderilen bildiri özetleri, bilim kurulunda yer alan hakemler tarafından “Kör hakem” sistemi ile değerlendirilecek. Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildiler, editoryal sürecin ardından “Özet Bildiri Kitapçığı”nda elektronik ortamda yayımlanacak. Bildiri özetleri yazar bilgisi olmaksızın, en az 300 en fazla 400 kelime olacak şekilde gönderilecek. Ad-soyad, unvan, kurum bilgisi ve ORCID numarası gönderilen mailin açıklama veya konu kısmına yazılması gerekiyor. Eksik bilgi içeren özetler ise değerlendirmeye alınmayacak.

Çalı Köy Filmleri Festivali 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu, ayrıca sinemayı disiplinler arası çerçevede konu edinen tüm bildirilere açık olacak. Bildiri özetlerinin hazırlanmasında Çalı Köy Filmleri Festivali 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu özet bildiri şablonundan yararlanılması gerekiyor.

Kabul edilen özet bildirilerinin açıklanma tarihi olarak 10 Temmuz 2025 belirlenirken, sempozyum 24 Temmuz 2025 tarihinde Konak Kültürevi’nde gerçekleştirilecek. Kabul edilen özetlerin online sempozyum bildirileri kitabı ise bu yılın Eylül ayında yayınlanacak.