Bursa Yıldırım Belediyesi, uyumayan kütüphaneler, gençlik merkezleri ve kitap kulüpleri ile gençleri kitapla buluşturmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım'da Karapınar Gençlik Merkezi Okuma Kulübü öğrencileri dünyaca ünlü yazar Lev Tolstoy’un dünya klasikleri arasında yer alan ‘İnsan Ne ile Yaşar’ kitabını okudu. Okuma çalışmasının ardından öğrenciler kitap kritiği için Cumalıkızık Orman Parkı’nda bir araya geldi. Okudukları kitap ile düşüncelerini paylaşan öğrenciler, daha sonra düzenlenen piknikte ise doyasıya eğlendi.

Kaynak: İGF