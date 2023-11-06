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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2011 yılından bu yana önemli bir sorun olan ve mahkeme kararlarıyla bir türlü yürürlüğe konamayan Çağrışan – Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oybirliğiyle geçmesi sonrasında planlar yerel belediye tarafından askıya çıkarıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, Çağrışan -Göynüklü Bölgesi Revizyon ile ilave Aydınpınar Yerleşim Bölgeleri Dışında Kalan Alan Uygulama İmar Planı'na ilişkin askı sürecinin 2 Kasım itibariyle başladığını duyurdu.

Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre planların bir ay boyunca gerek internet sitesinde, gerekse de Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıda kalacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, 2019 yılında mahkeme tarafından iptal edilen söz konusu uygulama imar planı çalışmalarının tamamlanması sonrasında Büyükşehir Meclisi'nin Ekim ayı meclis toplantısında onaylandığı hatırlatıldı. Planların Mudanya Belediyesi tarafından bir daha iptal edilmemek üzere hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "İmar Komisyonu, proje müellifi firma ve belediyemizin teknik ekibinin öz verili çalışmaları sonucunda çok kısa bir süre içerisinde tamamlanan planlar, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun yapıldı. Kamusal alanlar oluşturulurken, köy dokusu gözetildi. Yol açılamayacak eğimli alanlarda düzenlemeler yapılarak çözümler üretildi. Mudanya'mıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.