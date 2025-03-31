Türkiye'nin önemli sanatçılarından merhum Ressam Şefik Bursalı'nın anısını yaşatmak; resim sanatı alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla “21. Şefik Bursalı Resim Yarışması” düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, resim sanatına gönül veren sanatçıları desteklemek ve büyük usta Şefik Bursalı'nın anısını yaşatmak amacıyla gelenekselleştirilen Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın 21'incisinin duyurusunu paylaştı.

Serbest konulu resim yarışmasına başvurular 9 Mayıs'ta başlayacak.

18 Haziran'a kadar devam edecek başvurular ardından Seçici Kurul yapacağı değerlendirme ile 3 adet 25'er bin TL başarı ödülü ile 32 esere 5'er bin TL ve katılım belgesi takdim edecek.

Yarışmaya başvurular “e-devlet” bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ web sitesi üzerinden çevrim içi yapılacak olup, esere ait alternatif hiçbir gönderi (eserin aslı veya e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim v.b.) kabul edilmeyeceği bildirildi.