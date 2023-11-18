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8. hafta öncesinde son 2 maçını kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ile 6. sırada yer alırken, Kuşgöz Vinç İzmir Akkuş Belediyespor 7 maçta 1 galibiyetle 11. sırada bulunuyor. Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

VakıfBank, PTT’ye de set vermedi

VakıfBank, PTT’ye de set vermedi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kuşgöz Vinç İzmir Akkuş Belediyespor ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geliyorBURSA (İGFA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8. haftada yarın Kuşgöz Vinç İzmir Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak. ordu ekibinin sahasının bakımda olması nedeniyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

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