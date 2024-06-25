Bursa'nın en büyük kent parkı unvanını taşıyan Hüdavendigar Kent Parkı, son günlerde beklenmedik bir durumla gündeme geliyor. Parkın göz alıcı manzarası ve geniş yeşil alanlarıyla bilinen mekanda yaşanan su seviyesinin ani düşüşü vatandaşları şaşkına çevirdi.Musa YEŞİLDAĞ/ Emirhan AKGÜL/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Nilüfer Çayı’nın her iki yakasında uzanan ve yaklaşık 510 bin m²'lik bir alana sahip olan Hüdavendigar Kent Parkı, şehir merkezine yakınlığı ve çeşitli aktivite alanlarıyla öne çıkıyor.

Park, yaz aylarında konserler, gösteriler gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda spor sahaları, kafeteryalar ve çocuk oyun parklarıyla da ziyaretçilerine geniş bir yelpaze sunuyor.

Son günlerde parkın içinde bulunan suyun çekilmiş olmasıyla birlikte, buraya gelen vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Normalde suyla dolu olan alanlar, şimdi ise kurumuş durumda.

Bir zamanlar içinde su sporları yapılan kano su sporuna dair etkinliklerin düzenlendiği Hüdavendigar Kent Parkı’nın suyunun çekilmesi Bursalıları şaşkınlığa uğrattı.

Hüdavendigar Kent Parkı’nın suyunun çekilmesi konusunda üzüntülerini dile getiren vatandaşlar, parkın eski maviyle yeşilin bir arada olduğu eşsiz manzarasına tekrardan dönmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyorlar.