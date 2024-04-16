Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye'nin en güzel ilçeleri arasında yer aldı.BALIKESİR (İGFA) - Son yıllarda doğal güzelliklerinin keşfedilmesi ile turizm potansiyelini her geçen gün artıran Mustafakemalpaşa, adeta bir cennet köşesi haline geldi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından işletilen Suuçtu Tabiat Parkı, ilçenin en gözde turistik yerlerinden biri. Yeşilin her tonunu barındıran parkta, gürül gürül akan şelaleler, tertemiz göletler ve yemyeşil ormanlık alanlar ziyaretçileri büyülüyor. Parkta doğa yürüyüşleri yapabilir, piknik yapabilir, kamp kurabilir ve serin sularında yüzebilirsiniz.

MURADİYE SARNIÇ SOSYAL TESİSİ VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Mustafakemalpaşa Belediyesi işletme ve iştirakler müdürlüğü tarafından işletilen Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisi de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Doğa içerinde yer alan atmosfei ve modern imkanları ile öne çıkan tesis, yemek, kahvaltı ve özel etkinlikler için ideal bir mekan olarak tercih ediliyor. Özellikle ailelerin haftasonu kahvaltısı için tercih ettiği Tesiste yöresel lezzetleri tadabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA'YA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Mustafakemalpaşa'nın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve son yıllarda yapılan yatırımlar ile turizm potansiyeli her geçen gün artıyor. İlçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

MUSTAFAKEMALPAŞA'YI ZİYARET ETMEDEN DÖNMEYİN!

Doğayla iç içe bir tatil yapmak, tarihi ve kültürel değerleri keşfetmek istiyorsanız, Mustafakemalpaşa'yı mutlaka ziyaret edin. İlçede unutulmaz bir deneyim yaşayacağınıza eminiz.