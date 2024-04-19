Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) en büyük ve geleneksel organizasyonlarından biri olan “Kariyer Fuarı” 15-16 Mayıs tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. Türkiye’nin önde gelen firmalarının da stant açacağı fuarda düzenlenecek seminerlerde öğrenciler sektörün deneyimli isimlerini dinleme fırsatı bulacak.BURSA (İGFA) - Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden organizasyonda iş dünyasının önemli isimleri ağırlanacak. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek fuarda 36 firma stant açacak. Öğrenci-Sektör buluşmalarının yapılacağı etkinlikte staj başvuruları ve kariyer planlama faaliyetleri de gerçekleştirilecek.