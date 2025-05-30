Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğindeki önemli ve anlamlı sağlık yatırımı olan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin kaba inşaatı tamamlandı. Hızla süren çalışmalarda inşaatın yakın zamanda tamamlanacağı ifade edildi.KAYSERİ (İGFA) - Belediye ve hayırsever iş birliğinde birbirinden güzel, önemli ve anlamlı projeleri hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumda hızla artış gösteren ve gerek hastaların kendilerinin gerekse yakınlarının büyük zorluk yaşadığı alzaymır konusunda imzalanan protokol ile yapımına hızla başlanan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin inşasını sürdürüyor.

Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi hakkında bilgiler aktaran Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, 3 bin metrekarelik alanda inşaat çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü dile getirerek, “Yapımız üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yaşam alanları, ana atölyeler, yemek salonları, çok amaçlı yedek atölyeler, mutfak, banyo, wc, mescit bulunmaktadır. Üst katta yönetim ofisi ve konferans salonu bulunmaktadır. Çok yakın zamanda da inşaatımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Kaba inşaatımızı bitirmiş durumdayız. Çatı imalatlarımız devam ediyor, duvar imalatlarımız bitti. Elektrik-mekanik tesisatlarımıza devam ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Toplumda önemli bir sosyal sorun haline gelen alzaymır ile bu konuda inşa edilen merkez hakkında açıklamalarda bulunarak bilgiler veren Daire Başkanı Baltacı, söz konusu merkeze ilişkin, “Hastaların hem kendilerini rahat hissedecekleri hem de sosyal etkileşim ile aktivitelere katılabilecekleri çok yönlü bir yaşam alanı oluşturulması hedeflenmektedir” ifadelerinde bulundu.

Yaşam Kalitesinin Artması, Hastalığın İlerlemesinin Engellenmesi ve Farkındalık Oluşması Hedefleniyor

Baltacı, merkeze yönelik yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde ve Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları hayırseverliğinde yapımına başlanan ve belediyemizce projeye alınan bu merkez, hastalığı ileri seviyede olmayan hastalara gündüz bakım hizmeti sunarak yaşam kalitelerini arttırmayı ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı hedeflemektedir” diye konuştu. Baltacı, hasta yakınları için düzenlenecek eğitim, seminerler ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile hasta yakınlarına destek olunması, alzaymır konusunda ise farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.