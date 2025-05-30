Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağlı olan Sakarya’nın tanıdığı yazar Rukiye Türeyen’in dışarıdaki dünyayı gördüğü tek pencereyi yeniden aydınlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunuyor.

Herkesin tanıdığı yazar Rukiye

Bu anlayışla son ziyaretin adresi yıllardır yatağa bağlı olan ve Sakarya’nın kitapları, yazılarıyla yakından tanıdığı isim Rukiye Türeyen oldu.

Türeyen’in hayatla bağ kurduğu, dışarıdaki yaşamı izlediği tek pencere olan yatağının yanındaki camın önüne sürekli araçlar park ediyor ve görüşü tamamen engelliyordu.

Dışarıdaki hayata baktığı tek pencere

Konuyla ilgili Türeyen’in paylaşımını gören Büyükşehir Zabıta ekipleri hemen harekete geçerek sorunun çözümü için bölgeye ulaştı. Evinin önüne park eden araçların hayattaki tek penceresini kapattığı genç yazar, dünyayla bağ kurduğu görüş açısını yeniden geri kazandı.

Rukiye’nin manzarası güzelleşti

Bölgeye araç parkını engellemek amacıyla plastik dubalar monte edildi ve pencerenin görüş açısı süresiz şekilde açılmış oldu.

Büyükşehir Zabıta ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, ayrıca pencerenin önünü çiçeklerle süsleyerek Rukiye’nin manzarasını güzelleştirdi. Daha sonra evini ziyaret ederek genç yazara hediyeler takdim eden ekipler, bir ailenin gönlünü fethetti.

“O’nun yüzündeki tebessüm her şeye bedel…”

Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, “Sosyal belediyecilik, yalnızca ihtiyaçlara cevap vermek değil, kalplere de ulaşabilmektir. Rukiye kardeşimizin hayata açılan penceresinde gerekli önlemleri alıp bizden talebini yerine getirdik. O’nun yüzünde gördüğümüz tebessüm ise bizim için dünyalara bedel oldu. Biz hayatlara dokunmak, yaşamı güzel kılabilmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla her bireyin hayatına değer katmayı sürdürüyor.