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Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç yetenekleri keşfetmek ve onları geleceğin futbolcuları olarak yetiştirme amacıyla yeni bir adım attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi, 6-13 yaş arasındaki 200 sporcu adayına futbol eğitimi sağlayacak.ANTALYA (İGFA) - Genç sporculara kaliteli eğitim ve altyapı desteği sağlayarak Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi başladı. Deniz Mahallesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait halı sahada 6-13 yaş arasındaki 200 sporcu futbol eğitimi almaya başladı. Futbol akademisi için gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Tonguç, akademide eğitim görecek olan genç sporculara başarılar dileyerek, "Bu akademi, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek adına önemli bir adım. Buradan yetişecek futbolcularla gurur duyacağız" dedi.

200 GENCİN FUTBOL HAYALİ BAŞLIYOR

Futbol Akademisi'nin açılışında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, 200 gencin akademide eğitim alacağını vurgulayarak, "Bu akademi, genç yetenekleri keşfetmek ve onları profesyonel futbolculara dönüştürmek için önemli bir platform olacak. Ayrıca, alt yapı oluşumları için büyük bir adım atmış bulunuyoruz. Gençlerimiz için burada futbolu öğrenerek kariyerlerine sağlam bir temel atacaklar" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından genç sporculara forma dağıtımı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Futbol Akademisi’ne kayıt yaptırma hakkı kazanan sporcular ilk idmanlarını gerçekleştirdi.