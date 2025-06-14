Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi kapsamında Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi’nin tek yönü 5 gün boyunca trafiğe kapanacak. Bu kapsamda çarşıdan Donatım istikametine seyreden şeridin Gar Meydanı ve 1. Geçit arası bölümü 14 Haziran Cumartesi 08.00’dan itibaren 18 Haziran Çarşamba günü 23.59 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi ile Gar Meydanı arasında hizmet sunacak metrobüs projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi’nin Gar Meydanı’ndan 1. Geçit arasındaki istikamette bir çalışma gerçekleştirilecek.

5 gün trafiğe kapalı olacak

Caddenin belirtilen güzergahında Donatım istikametine giden (yani 1. Geçit Işıkları’na) şeridi 14 Haziran Cumartesi 08.00’dan itibaren 18 Haziran Çarşamba günü 23.59 saatleri arasında trafiğe kapanacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu güzergahı kullanan sürücüleri alternatif bölgeleri kullanmaları yönünde uyardı.

“Metrobüs çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor”

Yapılan açıklamada metrobüs hattı çalışmalarının hızla devam ettiği ifade edilerek, “Metrobüs hattı projesi kapsamında 14 Haziran Cumartesi günü saat 08.00 ile 18 Haziran Çarşamba günü saat 23.59’a kadar, Milli Egemenlik Caddesi’nin Gar Meydanı ve 1. Geçit arasındaki tek yönü çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak. Araç sürücülerimizin alternatif güzergâh olan Kudüs Caddesi’ni kullanmaları önemle rica ederiz” denildi.