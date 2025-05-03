Denizli Bilim Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında, Dr. Ömer Bilginer’in konuşmacı olarak katıldığı "Deprem Nedir? Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Tedbirler" adlı söyleşi gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - Pamukkale Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Afet İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide, ülkemizde sıkça yaşanan doğal afetlerden biri olan depremin bilimsel temelleri, oluşum süreçleri ve etkileri detaylı şekilde ele alındı. Dr. Ömer Bilginer, ayrıca bireysel ve toplumsal düzeyde alınması gereken önlemler ile etkin bir afet yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda kapsamlı bilgiler paylaştı.

Etkinlik sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Dr. Bilginer, toplumda afet bilincinin artırılmasının, can ve mal kayıplarını en aza indirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.