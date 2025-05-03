Dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getiren IFGC Forum 2025, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sona erdi. 30 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen programa 60 ülkeden 88 Yeşilay temsilcisi katıldı. Program kapsamında Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Genel Başkanlığı görevine seçildi.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Yeşilay Federasyonu’nun organizasyonuyla, dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıları ağırlayan IFGC Forum, bu yıl da ülke Yeşilay’larının temsilcilerini, gönüllüleri, basın mensuplarını ve birçok konuşmacıyı bir araya getirdi. Bağımlılıklarla mücadelede bilgi paylaşımını, kurumsal iş birliklerini ve ortak çözüm arayışlarını tek çatı altında buluşturan programın kapanışı ise Sayın Cumhurbaşkanı’nın teşrifleriyle gerçekleşti. İlk kez 2016 yılında başlatılan etkinliğin bu yılki konuşmacıları arasında, başta Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç olmak üzere; Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Dzmitry Krupchanka, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nden (UNODC) Karen Paters, Uluslararası Göç Örgütü’nden (IOM) Guglielmo Schinina ve Avrupa Alkol Politikası İttifakı (EUROCARE) Genel Sekreteri Florence Berteletti yer aldı.

5. Olağan Genel Kurulda Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Genel Başkanlığına seçilirken, Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Uluslararası Yeşilay Federasyonu Genel Sekreteri oldu.

Altı Kıta Tek Yürek

Programın kapanış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “1920 yılının zorlu zamanlarında gelecekteki tehlikeyi öngören bir grup vatansever münevverin bağımlılıkla mücadele etmek için kurduğu Yeşilay’ımız, bugün 105 yaşında. Türkiye’nin Yeşilay’ı, köklü geçmişiyle, Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de bağımlılıklarla mücadelenin sembolü olmuş, sağlıklı nesillerin teminatı hâline gelmiştir. İşgal günlerinde başlattığımız bu kutlu yürüyüşü Yeşilay Federasyonumuz ile bugün altı kıtaya yaymanın gururunu yaşıyoruz. 120 şubemiz, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi’miz, rehabilitasyon merkezlerimiz ve 110 Yeşilay Spor Kulübü’müzle, sağlıklı yaşam kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırma gayretiyle çalışıyoruz.” dedi.

Dinç, bağımlılıklarla mücadelenin yalnızca bir sağlık meselesi olmadığının, aynı zamanda insan onuru, toplumsal değerler ve gelecek nesiller için kritik bir mücadele alanı olduğunun da altını çizdi.