Yapılan araştırmalar sonucunda zeytinyağı, balık, taze sebze, meyveler ile et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenmenin göz rahatsızlıklarını azalttığı kanıtlandı.İSTANBUL (İGFA) - Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Avrupa'nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenmenin yine yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumluetkileri olduğunu söyledi.

Doç. Dr Asena, zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerle, et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığını korumak açısından önemli olduğunu belirterek, "Akdeniz tipibesinler antioksidan maddeleri içeriyor. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan vegörme noktasında dejenerasyona yol açan sarı nokta hastalığı görme kayıplarınaneden olabiliyor. Bugüne dek pekçok hasta bizlere göz sağlığı için nasılbeslenmeleri gerektiğini soruyordu. C vitamini ve Akdeniz tipi beslenmenin gözsağlığını koruduğu, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmış oldu. Her günbir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltıyor” diye konuştu.

C VİTAMİNİ KATARAKTI ÖNLÜYOR

Doç.Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zenginnarenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenliolarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini de kaydetti.

İngiltere’de 2 bin 54 ikiz üzerinde 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya göre düzenli olarak C vitamini alan grubun, almayan gruba oranla katarakt oluşumunda yüzde 30'a varan azalma görüldüğünü hatırlatan Asena, "Katarakt oluşumunun yüzde 35'ini genetik unsurlar, diğer yüzde 65'ini ise beslenme, yaş, alkol sigara tüketimi, şeker hastalığı ve aşırı gün ışığı gibi çevresel faktörler oluşturuyor. Bizim ülkemizde ise 60 yaşın üzerindeki her bin kişiden 5'i katarakt ameliyatı oluyor. C vitamininin antioksidan özelliği nedeniyle katarakt oluşumunun önüne geçtiği yapılan deneylerle ortaya kondu” diye konuştu.