Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonların arttığı dönemlerde C vitamininin önemine dikkat çekti. C vitamininin, zararlı moleküllerle savaşan güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Örnek, bu vitaminin vücutta üretilemediğini ve besinlerden alınması gerektiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi’ne göre, yetişkin kadınların günde 95 mg, erkeklerin ise 110 mg C vitamini alması gerektiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "1 orta boy portakal yaklaşık 70-90 mg C vitamini içerir. Eksik kalan miktar, kırmızı biber, kuşburnu, brokoli, kivi, çilek ve turunçgiller gibi C vitamini açısından zengin besinlerle tamamlanabilir" dedi.

Örnek, stres, sigara kullanımı, çevre kirliliği, gebelik, emziklilik ve kronik hastalıkların C vitamini ihtiyacını artırabileceğini belirtti.

Bu durumlarda bir uzmana danışarak takviye alınabileceğini ve böylece bağışıklık sisteminin desteklenebileceğini belirterek, C vitamininin yanlış hazırlama yöntemleriyle etkisini kaybedebileceğini vurguladı. Demir veya bakır kaplarla temas, oksijen, ışık, doğrama, ezme veya konserve işlemleri C vitamini kaybına neden olabileceğini belirten Örnek, "Bu nedenle çelik kaplarda buharda pişirme tercih edilmelidir” dedi.

C VİTAMİNİNİN 5 ÖNEMLİ FAYDASI

Tuba Örnek, C vitamininin metabolik süreçlerde önemli rol oynadığını ve bağışıklık sistemini desteklediğini belirterek şu faydalarını sıraladı:

Demir, kalsiyum ve folik asit emilimini artırarak büyümeyi ve kemik sağlığını destekler.

Sindirimi kolaylaştırır ve toksin atılımını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı korur.

Kolajen üretimini artırarak cilt sağlığını destekler ve yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Eksikliği obezite, kanser, diyabet, kemik ve deri hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.